Heidelberg Materials im Blick

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag nahezu unbewegt

24.09.25 12:05 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 197,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
196,95 EUR 2,00 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Heidelberg Materials-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 197,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 198,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 196,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 197,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.948 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 95,50 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 106,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,67 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 209,21 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,49 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
09:11Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
15.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
24.04.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

