Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 197,35 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Heidelberg Materials-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 197,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 198,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 196,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 197,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.948 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 95,50 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 106,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,67 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 209,21 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,49 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

