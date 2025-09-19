Aktien Schweiz behauptet - Roche mit Studienerfolg gesucht
DOW JONES--Am Schweizer Aktienmarkt hat sich zum Start in die neue Woche in der Breite wenig getan. Nachdem in der Vorwoche Notenbanken mit ihren Zinsbeschlüssen und -signalen viel Aufmerksamkeit erfahren hatten, in erster Linie die in den USA, fehlten zunächst frische Impulse. In der Folge tendierte der SMI seitwärts, wobei es bei Einzelwerten auch größere Bewegungen gab.
Der Leitindex gewann 0,1 Prozent auf 12.126 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 13,63 (Freitag: 54,88) Millionen Aktien.
Der SMI umfasst nun wieder die reguläre Anzahl von 20 Aktien. In den vergangenen Wochen setzte er sich aus 21 Aktien zusammen, nachdem Holcim sein US-Geschäft unter dem Namen Amrize ausgegliedert und gesondert an die Börse gebracht hatte. Während Amrize den Platz im SMI behielten, mussten Sonova wie schon länger angekündigt, ihren Platz räumen. Sonova gaben um 1,1 Prozent nach, für Amrize ging es nachrichtenlos kräftig abwärts um 3,6 Prozent.
Um 1,2 Prozent nach unten ging es für Sika, nachdem die Analysten von Jefferies das Kursziel deutlich gesenkt hatten. Daneben gaben Partners Group und Givaudan um über 1 Prozent nach. Beim Aromenhersteller Givaudan drückten ein gesenktes Kursziel und eine Bestätigung der Untergewichten-Empfehlung durch Morgan Stanley.
Tagessieger waren Roche mit einem Plus von 2,3 Prozent. Der Pharmakonzern Roche wartete mit einem Studienerfolg bei einer Medikamentenkombination bei der Behandlung von Brustkrebs auf. Eine Studie in der klinischen Spätphase erreichte die Hauptziele. Die Studie habe auch einen positiven Trend bezüglich des Gesamtüberlebens gezeigt, die Daten müssten jedoch noch weiter analysiert werden, teilte Roche mit.
Bei den Gewinneraktien des Tages hinter Roche hielten sich die Aufschläge in Grenzen. ABB kamen um 1,0 Prozent voran, Kühne + Nagel und Swiss Life noch um 0,7 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)
