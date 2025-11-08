VeChain: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Entwicklung der Investition

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in VeChain Anlegern gebracht.

Am 11.05.2022 lag der Kurs von VeChain bei 0,030448 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in VET investiert worden wären, hätte man nun 32.843,15 VeChain im Portfolio. Die gehaltenen VeChain wären am 07.11.2025 bei einem VET-USD-Kurs von 0,016866 USD 553,92 USD wert gewesen. Die Abnahme von 1.000 USD zu 553,92 USD entspricht einer negativen Performance von 44,61 Prozent.

Am 04.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,014054 USD. Am 03.12.2024 stieg VeChain auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net