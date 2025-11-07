DAX23.561 -0,7%Est505.570 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.675 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1582 +0,3%Öl63,56 ±-0,0%Gold3.991 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag nordwärts

07.11.25 16:08 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 267,20 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 267,20 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 267,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 264,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 207.153 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 17,44 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Mit Abgaben von 13,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,89 CHF. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,71 CHF an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,81 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

