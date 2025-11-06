Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 264,10 CHF ab.

Die Roche-Aktie musste um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 264,10 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 262,50 CHF ein. Bei 265,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 275.671 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Gewinne von 18,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 12,19 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,71 CHF an.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 29.01.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,81 CHF je Roche-Aktie.

