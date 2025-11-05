Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 263,10 CHF abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 263,10 CHF ab. Die Roche-Aktie sank bis auf 260,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 101.929 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Gewinne von 19,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 11,86 Prozent sinken.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,89 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 267,71 CHF.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,81 CHF je Roche-Aktie.

