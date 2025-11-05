DAX23.827 -0,5%Est505.629 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

05.11.25 12:04 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 263,10 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
263,80 CHF -0,20 CHF -0,08%
Um 11:49 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 263,10 CHF ab. Die Roche-Aktie sank bis auf 260,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 101.929 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Gewinne von 19,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 11,86 Prozent sinken.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,89 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 267,71 CHF.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,81 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
13.10.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.

