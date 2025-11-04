Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag auf grünem Terrain

DAX23.810 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1493 -0,3%Öl64,09 -1,2%Gold3.996 -0,2%
04.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 260,40 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 260,40 CHF. Bei 260,80 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 116.678 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 20,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 10,94 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,89 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 267,71 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,81 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

