Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 262,80 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 262,80 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 263,20 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 260,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 228.615 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,89 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 267,71 CHF je Roche-Aktie an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,81 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

finanzen.net

