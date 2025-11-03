Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 261,90 CHF.

Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 261,90 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 262,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 211.458 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 16,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 11,45 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,71 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,81 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

