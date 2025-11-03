Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 259,10 CHF.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 259,10 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 259,50 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 258,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 25.803 Roche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,11 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 11,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,89 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 267,71 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

