Roche Aktie
Marktkap. 233,32 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Richard Vosser kappte am Montag im Nachgang der Quartalszahlen seine Schätzungen etwas. Die anstehenden Ergebnisse spätklinischer Studien zu Giredestrant und Fenebrutinib hätten enorme Enttäuschungsrisiken./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche Underweight
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
230,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
271,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-15,19%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
270,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,94%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
276,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|24.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
