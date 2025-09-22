Roche Aktie
Marktkap. 225,85 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Matthew Weston hob am Dienstag nach dem positiven Pharmatag der Schweizer seine Schätzungen etwas an./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
314,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
268,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
16,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
268,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
275,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
