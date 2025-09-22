DAX 23.661 +0,6%ESt50 5.458 +0,3%Top 10 Crypto 15,60 -0,7%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.898 +0,4%Euro 1,1790 -0,1%Öl 66,28 -0,4%Gold 3.756 +0,3%
Roche Aktie

285,75 EUR -4,35 EUR -1,50 %
FSE
268,20 CHF -2,90 CHF -1,07 %
SWX
Marktkap. 225,85 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

UBS AG

Roche Buy

09:21 Uhr
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
285,75 EUR -4,35 EUR -1,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Matthew Weston hob am Dienstag nach dem positiven Pharmatag der Schweizer seine Schätzungen etwas an./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Buy

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
314,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
268,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
16,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
268,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
275,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

09:21 Roche Buy UBS AG
22.09.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
18.09.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

