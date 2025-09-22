UBS AG

Roche Buy

09:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Matthew Weston hob am Dienstag nach dem positiven Pharmatag der Schweizer seine Schätzungen etwas an./rob/ag/stk

