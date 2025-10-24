Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 271,60 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 271,60 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 274,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 270,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 270,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 439.230 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Mit einem Zuwachs von 15,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 14,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,00 CHF für die Roche-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,95 CHF je Aktie aus.

