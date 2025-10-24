DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.227 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,54 +0,9%Gold4.130 +0,1%
Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Roche zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 271,60 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
271,20 CHF -0,40 CHF -0,15%
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 271,60 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 274,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 270,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 270,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 439.230 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Mit einem Zuwachs von 15,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 14,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,00 CHF für die Roche-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,95 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht

Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei

Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
14:31Roche SellDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
23.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
13.10.2025Roche BuyUBS AG
23.09.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:31Roche SellDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG
20.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.

