Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Roche zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 271,60 CHF.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 271,60 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 274,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 270,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 270,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 439.230 Roche-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Mit einem Zuwachs von 15,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 14,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 276,00 CHF für die Roche-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,95 CHF je Aktie aus.
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht
Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei
Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:31
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:31
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
