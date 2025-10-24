Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag mit Aufschlag

Roche im Blick

Die Aktie von Roche zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 272,20 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 272,20 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 273,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 270,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194.294 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 14,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 276,00 CHF aus.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,95 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

