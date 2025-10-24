DAX24.183 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1610 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.065 -1,5%
Roche im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag mit Aufschlag

24.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Roche zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 272,20 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
272,90 CHF 1,30 CHF 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 272,20 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 273,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 270,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194.294 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 14,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 276,00 CHF aus.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,95 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht

Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei

Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert

