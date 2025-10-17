DAX 24.105 +1,2%ESt50 5.644 +0,7%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 15,13 +1,8%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.086 +2,0%Euro 1,1665 +0,0%Öl 61,05 -0,5%Gold 4.262 +0,3%
Roche Aktie

300,20 EUR -7,95 EUR -2,58 %
278,20 CHF -5,50 CHF -1,94 %
Marktkap. 244,18 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

JP Morgan Chase & Co.

Roche Underweight

10:26 Uhr
Roche Underweight
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
300,20 EUR -7,95 EUR -2,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Studiendaten einer Kombitherapie mit Giredestrant bei Brustkrebs seien positiv für die ER-positive-Patientengruppe, schrieb Richard Vosser am Montag. Die Wirksamkeit bei nicht-ER-positiven Tumoren sei allerdings deutlich geringer./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Underweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
278,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
-17,53%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
278,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,33%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10:26 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Roche Kaufen DZ BANK
13.10.25 Roche Buy UBS AG
13.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Dow Jones Prüfpräparat Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SLI startet mit Verlusten
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Dow Jones FDA gibt Gazyva von Roche für Behandlung von Lupusnephritis frei
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for the treatment of lupus nephritis
Roche Holding AG Roche’s phase III evERA data showed giredestrant significantly improved progression-free survival in people with ER-positive advanced breast cancer
Roche Holding AG CHMP recommends EU approval of Roche’s Gazyva/Gazyvaro for lupus nephritis
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Roche, Lam Research, Tredegar and Kewaunee Scientific
Zacks Top Stock Reports for NVIDIA, Roche & Lam Research
Roche Holding AG Roche presents major advances for its sequencing by expansion technology(1), including a new GUINNESS WORLD RECORD™, at the ASHG conference 2025
PR Newswire Roche's Elecsys® pTau181 becomes the only FDA-cleared blood test for use in primary care to rule out Alzheimer's-related amyloid pathology
Roche Holding AG Roche data at ESMO 2025 showcase advances in science and cancer care across multiple tumour types
