Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 280,60 CHF.
Werte in diesem Artikel
Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 280,60 CHF. Bei 276,60 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 279,50 CHF. Zuletzt wechselten 416.640 Roche-Aktien den Besitzer.
Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,83 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 276,00 CHF an.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,72 CHF im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert
SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren bedeutet
Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen