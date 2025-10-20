DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.343 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.997 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,40 -1,5%Gold4.350 +2,4%
Kurs der Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag tiefer

20.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 280,60 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 280,60 CHF. Bei 276,60 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 279,50 CHF. Zuletzt wechselten 416.640 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,83 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 276,00 CHF an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,72 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren bedeutet

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test

