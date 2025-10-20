DAX24.035 +0,9%Est505.642 +0,6%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1665 ±0,0%Öl60,83 -0,8%Gold4.256 +0,1%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit negativen Vorzeichen

20.10.25 09:22 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 278,70 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
279,40 CHF -4,30 CHF -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 278,70 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 277,70 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 279,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 88.886 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 16,79 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 276,00 CHF an.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren bedeutet

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
10:26Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
13.10.2025Roche BuyUBS AG
13.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
13.10.2025Roche BuyUBS AG
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:26Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.

