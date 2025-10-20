Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 278,70 CHF.
Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 278,70 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 277,70 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 279,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 88.886 Roche-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 16,79 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 276,00 CHF an.
Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,72 CHF fest.
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
