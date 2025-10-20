Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Roche im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 278,70 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 278,70 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 277,70 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 279,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 88.886 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 16,79 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 276,00 CHF an.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren bedeutet

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test