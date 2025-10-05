DAX 24.432 +0,2%ESt50 5.642 +0,2%MSCI World 4.348 -0,1%Top 10 Crypto 17,25 -0,9%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.694 +0,1%Euro 1,1659 -0,5%Öl 65,56 +0,1%Gold 3.959 -0,1%
Roche Aktie

309,95 EUR +0,50 EUR +0,16 %
FSE
289,10 CHF +0,70 CHF +0,24 %
SWX
Marktkap. 245,23 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Goldman Sachs Group Inc.

Roche Sell

12:41 Uhr
Roche Sell
Roche AG (Genussschein)
309,95 EUR 0,50 EUR 0,16%
News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 242 auf 248 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern dürfte erwartungsgemäße Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorlegen, schrieb James Quigley am Montag in seinem Ausblick. Er sieht aber Potenzial für eine Anhebung der Jahresziele./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Sell

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
248,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
288,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
-14,01%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
289,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,22%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
279,36 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

