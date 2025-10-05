Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 242 auf 248 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern dürfte erwartungsgemäße Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorlegen, schrieb James Quigley am Montag in seinem Ausblick. Er sieht aber Potenzial für eine Anhebung der Jahresziele./gl/bek

