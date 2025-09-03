Roche Aktie
Marktkap. 222,43 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Vor dem Pharmatag der Schweizer am 22. September widmete sich Analyst Matthew Weston am Mittwochabend der Entwicklungspipeline und hier den Wirkstoffen der mittleren Phase. Er verschob einige Erwartungen bezüglich der Marktreife nach hinten, gerade für einige Mittel, die kurz vor der Phase III stünden. An seinen Schätzungen für 2025 änderte Weston nichts, kappte aber die Prognosen für die Pharmaumsätze für 2026 bis 2030 im Schnitt um ein halbes Prozent und das Konzernergebnis (Core EPS) um 0,9 Prozent./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Roche Buy
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
314,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
269,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
16,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
273,90 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
14,64%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
275,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|09:16
|Roche Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
|09:16
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.