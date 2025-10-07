DAX 24.375 -0,1%ESt50 5.610 -0,1%MSCI World 4.328 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 -1,2%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 104.772 +0,5%Euro 1,1615 -0,4%Öl 66,09 +0,6%Gold 4.037 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Plug Power, Diginex, Tesla im Fokus
Top News
September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf
PayPal-Aktie gefragt: Ads Manager gestartet - neue Werbemöglichkeiten für kleine Unternehmen PayPal-Aktie gefragt: Ads Manager gestartet - neue Werbemöglichkeiten für kleine Unternehmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
310,00 EUR -0,10 EUR -0,03 %
FSE
289,40 CHF +0,90 CHF +0,31 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 246,78 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

JP Morgan Chase & Co.

Roche Underweight

08:26 Uhr
Roche Underweight
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
310,00 EUR -0,10 EUR -0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 288,90 Franken belassen. Seine Schätzung für den Quartalsumsatz (23. Oktober) beinhalte ein geringeres Wachstum als die Konsensprognose, schrieb Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zwar bestehe weiter Spielraum für eine Ausblicksanhebung, was aber schon weithin erwartet werde./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 03:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 03:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Underweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
288,90 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
288,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,14%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
289,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,17%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
284,41 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

08:26 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Kursziel & Co. Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net Schwacher Handel: SMI sackt schlussendlich ab
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI beendet den Dienstagshandel im Minus
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Handel in Zürich: SLI am Nachmittag freundlich
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: Das macht der SMI am Mittag
finanzen.net Börse Zürich: SLI auf Richtungssuche
finanzen.net Roche Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Roche
Zacks Roche Wins FDA Nod for Label Expansion of Tecentriq in Lung Cancer
Roche Holding AG Roche receives CE Mark for AI-based Kidney Klinrisk Algorithm(1) and launches new comprehensive chronic kidney disease (CKD) algorithm panel
Roche Holding AG Change in the Roche Board of Directors
Roche Holding AG Roche commences tender offer for all shares of 89bio, Inc. for $14.50 per share in cash, plus a non-tradeable contingent value right for up to $6.00 per share in cash
Roche Holding AG Data show Roche’s sixth-generation Troponin T test offers a new level of accuracy critical for diagnosing heart attacks
Roche Holding AG Roche presents new data for OCREVUS and fenebrutinib across broad patient populations at ECTRIMS 2025
Benzinga Roche Targets Top Spot In Weight Loss Drug Market
Roche Holding AG Positive phase III results show Roche’s giredestrant significantly improved progression-free survival in ER-positive advanced breast cancer
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen