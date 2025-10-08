Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 293,60 CHF zu.

Die Roche-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 293,60 CHF. Bei 294,30 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 290,00 CHF. Zuletzt wechselten 316.347 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 6,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 284,41 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,87 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

