DAX23.618 +0,4%ESt505.478 +0,7%Top 10 Crypto15,56 -0,9%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.813 +0,3%Euro1,1788 -0,1%Öl67,18 +0,9%Gold3.779 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Porsche vz. PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Porsche Automobil PAH003
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
BayWa-Aktie fällt: Trump könnte Sanierung behindern BayWa-Aktie fällt: Trump könnte Sanierung behindern
KBC-Aktie steigt: Belgische Bank erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro KBC-Aktie steigt: Belgische Bank erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Roche auf 'Underweight' - Ziel 270,30 Franken

23.09.25 14:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
267,00 CHF -4,10 CHF -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 270,30 Franken auf "Underweight" belassen. Die Schweizer machten klare Fortschritte beim Wiederauffüllen ihrer Pipeline, schrieb Richard Vosser am Montagabend nach dem Pharmatag des Konzerns. Er bleibt jedoch zurückhaltend für die in den kommenden sechs Monaten anstehenden Studienergebnisse./rob/ag/jha/

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 23:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:00 / BST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
11:06Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09:21Roche BuyUBS AG
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
18.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:21Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:06Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
18.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen