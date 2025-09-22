ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Roche auf 'Underweight' - Ziel 270,30 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 270,30 Franken auf "Underweight" belassen. Die Schweizer machten klare Fortschritte beim Wiederauffüllen ihrer Pipeline, schrieb Richard Vosser am Montagabend nach dem Pharmatag des Konzerns. Er bleibt jedoch zurückhaltend für die in den kommenden sechs Monaten anstehenden Studienergebnisse./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 23:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:00 / BST
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Roche Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
