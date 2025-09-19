Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 271,50 CHF.

Das Papier von Roche konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 271,50 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 271,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 267,60 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 180.305 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 15,58 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,99 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

