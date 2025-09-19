DAX23.536 -0,4%ESt505.445 -0,3%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.322 ±0,0%Nas22.687 +0,2%Bitcoin95.910 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,55 -0,2%Gold3.736 +1,4%
Heute im Fokus
DAX beendet Montagshandel im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen
Woche nach Fed-Leitzinssenkung: Das kommt auf den DAX zu - Rote Vorzeichen am Montag Woche nach Fed-Leitzinssenkung: Das kommt auf den DAX zu - Rote Vorzeichen am Montag
AKTIEN IM FOKUS: Pfizer-Offerte lässt Metsera steigen - Pfizer auch im Plus

22.09.25 16:58 Uhr
Metsera Inc Registered Shs
54,09 USD 20,77 USD 62,33%
Pfizer Inc.
20,84 EUR 0,46 EUR 2,26%
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Interesse des Pharmariesen Pfizer an der Biotechfirma Metsera hat deren Aktien am Montag um 63 Prozent auf rund 54 US-Dollar nach oben katapultiert. Die Pfizer-Titel zogen um 2,5 Prozent an.

Pfizer will mit der milliardenschweren Übernahme von Metsera in den lukrativen Markt mit Abnehmmitteln einsteigen. Der geplante Schritt ist zudem die erste große Transaktion des Konzerns seit zwei Jahren. Pfizer bietet nach eigenen Angaben für eine Metsera-Aktie 47,50 Dollar in bar. Damit werde der Entwickler von Medikamenten gegen Fettleibigkeit mit bis zu 4,9 Milliarden Dollar bewertet. Hinzu kämen bis zu 22,50 Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele.

Schon in den vergangenen Jahren habe der Markt für Gewichtsabnahmepräparate im Fokus von Pfizer gestanden, kommentierte Analyst Chris Schott von der US-Bank JPMorgan. Mit der Transaktion sollte der Pharmariese dank des Portfolios von Metsara an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung in diesem Bereich Fahrt aufnehmen./gl/men

In eigener Sache

Nachrichten zu Pfizer Inc.

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
15:51Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
08.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:51Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

