AKTIEN IM FOKUS: Pfizer-Offerte lässt Metsera steigen - Pfizer auch im Plus
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Interesse des Pharmariesen Pfizer an der Biotechfirma Metsera hat deren Aktien am Montag um 63 Prozent auf rund 54 US-Dollar nach oben katapultiert. Die Pfizer-Titel zogen um 2,5 Prozent an.
Pfizer will mit der milliardenschweren Übernahme von Metsera in den lukrativen Markt mit Abnehmmitteln einsteigen. Der geplante Schritt ist zudem die erste große Transaktion des Konzerns seit zwei Jahren. Pfizer bietet nach eigenen Angaben für eine Metsera-Aktie 47,50 Dollar in bar. Damit werde der Entwickler von Medikamenten gegen Fettleibigkeit mit bis zu 4,9 Milliarden Dollar bewertet. Hinzu kämen bis zu 22,50 Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele.
Schon in den vergangenen Jahren habe der Markt für Gewichtsabnahmepräparate im Fokus von Pfizer gestanden, kommentierte Analyst Chris Schott von der US-Bank JPMorgan. Mit der Transaktion sollte der Pharmariese dank des Portfolios von Metsara an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung in diesem Bereich Fahrt aufnehmen./gl/men
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|15:51
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:51
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.05.2018
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.2017
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen