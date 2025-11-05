DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.571 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1492 ±0,0%Öl63,53 -1,3%Gold3.987 +1,4%
Blick auf Aktienkurs

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochabend im Aufwind

05.11.25 20:23 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochabend im Aufwind

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,37 EUR 0,27 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 24,43 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 24,54 USD. Mit einem Wert von 24,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.814.964 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,65 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie stabil: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben - Novo Nordisk legt bei Metsera vor

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren eingebracht

Ausblick: Pfizer präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
08:01Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

