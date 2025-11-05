DAX24.079 +0,5%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.982 +1,3%
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Nachmittag fester

05.11.25 16:08 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 24,44 USD.

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 24,52 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,36 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.285.235 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 27,99 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,53 Prozent. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 16,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.

Pfizer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 14,65 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
08:01Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
