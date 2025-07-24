JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Studiendaten des GLP-1-Abnehmmittels MET-097i Metsera, die Pfizer gerade übernehme, seien solide gewesen, schrieb Chris Schott in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er erwartet nun weitere Verträglichkeitsdaten bei monatlicher Anwendung./ag/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com