Pfizer Aktie
Marktkap. 115,08 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Studiendaten des GLP-1-Abnehmmittels MET-097i Metsera, die Pfizer gerade übernehme, seien solide gewesen, schrieb Chris Schott in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er erwartet nun weitere Verträglichkeitsdaten bei monatlicher Anwendung./ag/jha
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Neutral
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 30,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 23,85
|Abst. Kursziel*:
25,79%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 23,81
|Abst. Kursziel aktuell:
26,00%
|
Analyst Name:
Chris Schott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
