DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -2,9%Nas23.070 -1,8%Bitcoin88.201 -2,4%Euro1,1540 +0,4%Öl63,25 -0,5%Gold3.981 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Steigender Goldpreis als Anlagechance: In Betreiber von Goldminen investieren Steigender Goldpreis als Anlagechance: In Betreiber von Goldminen investieren
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Bayer ernennt Judith Hartmann zur Finanzvorständin

06.11.25 18:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
26,43 EUR 0,03 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Bayer besetzt den CFO-Posten kommendes Jahr neu. Wie der Konzern mitteilte, wurde Judith Hartmann zum 1. März 2026 in den Vorstand berufen, wo sie zum 1. Juni Finanzvorständin wird. Sie folgt auf Wolfgang Nickl, der wie geplant Ende Mai in den Ruhestand gehen wird.

Wer­bung

Hartmann ist derzeit Partner bei der privaten Investmentfirma Sandbrook Capital, zuvor war sie unter anderem stellvertretende CEO und Finanzvorständin bei Engie sowie Finanzvorständin bei Bertelsmann.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 12:05 ET (17:05 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen