Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,66 USD nach oben.

Das Papier von Pfizer konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 24,66 USD. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 24,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.298.552 Pfizer-Aktien.

Bei 27,99 USD erreichte der Titel am 07.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 17,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,92 Prozent auf 16,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,10 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

