Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher
DHL-Aktie klettert: Unerwartete Gewinnsteigerung DHL-Aktie klettert: Unerwartete Gewinnsteigerung
SMI im Blick

Handel in Zürich: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

06.11.25 17:57 Uhr
Handel in Zürich: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab | finanzen.net

Der SMI bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
56,58 CHF -1,28 CHF -2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
623,00 CHF 5,20 CHF 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
70,18 CHF -1,02 CHF -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
151,15 CHF 0,30 CHF 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
96,36 CHF 0,48 CHF 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
101,92 CHF 0,34 CHF 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
942,20 CHF -19,20 CHF -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
156,45 CHF -2,05 CHF -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
265,20 CHF 0,10 CHF 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
215,50 CHF -3,50 CHF -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
148,00 CHF -1,75 CHF -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
591,50 CHF 18,50 CHF 3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
30,78 CHF -0,40 CHF -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
565,20 CHF -2,40 CHF -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
12.298,9 PKT -64,7 PKT -0,52%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,52 Prozent schwächer bei 12.298,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,418 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,202 Prozent auf 12.338,55 Punkte an der Kurstafel, nach 12.363,53 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12.286,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 12.338,26 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,414 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12.551,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der SMI noch bei 11.755,32 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Wert von 11.847,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 5,81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 13.199,05 Punkten. Bei 10.699,66 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 3,23 Prozent auf 591,50 CHF), Geberit (+ 0,84 Prozent auf 623,00 CHF), Logitech (+ 0,50 Prozent auf 96,36 CHF), Novartis (+ 0,33 Prozent auf 101,92 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,20 Prozent auf 151,15 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,21 Prozent auf 56,58 CHF), Partners Group (-2,00 Prozent auf 942,20 CHF), Sonova (-1,60 Prozent auf 215,50 CHF), Holcim (-1,43 Prozent auf 70,18 CHF) und Richemont (-1,29 Prozent auf 156,45 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.579.116 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 225,784 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

