DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 -1,1%Nas23.533 +0,5%Bitcoin74.451 -1,0%Euro1,1780 +0,2%Öl62,37 +0,5%Gold4.477 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 TUI TUAG50 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Börsengehandelte Schuldverschreibungen: Wie ETNs funktionieren Börsengehandelte Schuldverschreibungen: Wie ETNs funktionieren
PIMCO-Ausblick 2026: So schätzen Experten die Chancen bei Anleihen, Value-Aktien, Krypto und Gold ein PIMCO-Ausblick 2026: So schätzen Experten die Chancen bei Anleihen, Value-Aktien, Krypto und Gold ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

KORREKTUR: TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Dezember 2025

23.12.25 18:25 Uhr

(Schwebende Hausverkäufe entfernt, Erstanträge Arbeitslosenhilfe ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. Dezember 2025

Wer­bung

^

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25

07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25

08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

SONSTIGE TERMINE

Wer­bung

DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg

USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi/he