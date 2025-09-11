MÄRKTE USA/Rekordjagd geht weiter - Apple und Nvidia sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einem verhaltenen Start reichen an der Wall Street am Montagmittag bereits kleine Aufschläge für neue Rekordhochs beim S&P-500-Index und auch den technologielastigen Nasdaq-Indizes. Die Marktteilnehmer setzen weiter auf sinkende US-Zinsen, nachdem die US-Notenbank in der Vorwoche für den Rest des Jahres noch zwei weitere Senkungen in den Raum gestellt hat.

Wer­bung Wer­bung

Dass der Präsident der Atlanta-Fed, Raphael Bostic, sagte, die Risiken einer schwächeren Beschäftigungsentwicklung seien gestiegen, aber die seit Jahren erhöhte Inflation sei nach wie vor ein ernstes Problem, tut dem keinen Abbruch. Auf der anderen Seite hat Stephen Miran hat in seiner ersten Rede als Fed-Gouverneur für signifikante Zinssenkungen geworben. Er unterstützt damit Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach deutlich niedrigeren Zinsen.

Dazu kommt Zuversicht im Hinblick auf die laufenden US-chinesischen Verhandlungen über künftige Handelsvereinbarungen, nachdem es offenbar Fortschritte beim künftigen Umgang mit dem US-Geschäft von TikTok gibt.

Zur Mittagszeit in New York steigt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 46.355 Punkte. Der breite S&P-500-Index bewegt sich um 0,3 Prozent nach oben, die Nasdaq-Indizes legen bis 0,4 Prozent zu.

Wer­bung Wer­bung

Während konjunkturseitig zu Wochenbeginn der Kalender leer ist, sorgt im Handel der Streit um den US-Haushalt für Gesprächsstoff, weil damit wieder einmal ein sogenannter Shutdown droht. Wenn sich der Kongress nicht auf einen Haushalt einigt, könnten ab dem 1. Oktober Behörden und andere staatliche Einrichtungen geschlossen bleiben. Das US-Repräsentantenhaus hat dem Haushaltsentwurf zugestimmt, im Senat erhielt er am Freitag jedoch nicht die erforderliche Mehrheit.

Am Anleihemarkt tut sich wenig, die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,15 Prozent. Der Dollar gibt nach, der Euro steigt auf 1,1787 Dollar. Die Perspektive weiter sinkender Zinsen treibt das Gold auf immer neue Rekordhochs, weil es dadurch als Anlage relativ an Attraktivität gewinnt. Das neue Allzeithoch liegt bei 3.741 Dollar. Aktuell kostet die Feinunze 3.737 Dollar, das sind 1,4 Prozent mehr als am Freitag. Daneben dürfte das Edelmetall aber auch als sicherer Hafen gesucht sein angesichts der diversen globalen Krisen. Die Ölpreise geben leicht nach.

Unter den Einzelwerten am Aktienmarkt machen Metsera einen Satz um gut 62 Prozent. Der Pharmariese Pfizer übernimmt den Hersteller von Medikamenten zur Adipositasbehandlung für 7,3 Milliarden Dollar und macht damit Eli Lilly (+0,9%) und Novo Nordisk Konkurrenz. Pfizer steigen um 1,4 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Oracle gewinnen 4,7 Prozent. Stützen dürfte, dass sich laut einem Bloomberg-Bericht vom Freitag das Datenbanksoftwareunternehmen in Gesprächen mit der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms über einen 20-Milliarden-Dollar-Cloud-Deal befinden soll. Dazu hatte US-Präsident Trump gesagt, er und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping hätten eine Vereinbarung über eine US-Übernahme des US-Geschäfts von TikTok abgeschlossen, an der Oracle beteiligt wäre. Derweil wird Oracle künftig von zwei Co-CEOs geführt, die aktuelle Unternehmenschefin Safra Catz wird Executive Vice Chair des Oracle-Boards, das von Gründer Larry Ellison geführt wird.

Fox Corp. gewinnen 1,1 Prozent. Laut Präsident Trump sind Rupert und Lachlan Murdoch wahrscheinlich Teil einer Investorengruppe, die TikTok übernehmen wolle. Lachlan Murdoch ist Vorsitzender von News Corp, dem Eigentümer von Dow Jones, und außerdem geschäftsführender Vorsitzender und CEO von Fox Corp. Rupert Murdoch ist emeritierter Vorsitzender von News Corp und Fox.

Apple ziehen erneut kräftig an um gut 3 Prozent. Für Schwung sorgten zuletzt Berichte über ein gutes Bestellaufkommen nach dem neuen iPhone 17. Nividia legen um 3,7 Prozent zu. Nvidia und OpenAI arbeiten künftig zusammen. Wie die Unternehmen mitteilten, wird Nvidia bis zu 100 Milliarden Dollar in den KI-Entwickler investieren.

Kenvue verlieren 6,0 Prozent. Auf den Kurs drückt ein Bericht der Washington Post unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, wonach die Trump-Regierung plant, den Wirkstoff des Schmerzmittels Tylenol mit Autismus in Verbindung zu bringen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.354,62 +0,1% 39,35 +8,9%

S&P-500 6.683,04 +0,3% 18,68 +13,3%

NASDAQ Comp 22.737,24 +0,5% 105,76 +17,2%

NASDAQ 100 24.714,36 +0,4% 88,12 +17,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1789 +0,4% 1,1748 1,1750 +13,4%

EUR/JPY 174,21 +0,2% 173,79 173,81 +6,7%

EUR/CHF 0,9347 +0,2% 0,9330 0,9344 -0,6%

EUR/GBP 0,8723 +0,0% 0,8721 0,8718 +5,4%

USD/JPY 147,76 -0,1% 147,92 147,91 -6,0%

GBP/USD 1,3516 +0,3% 1,3469 1,3478 +7,6%

USD/CNY 7,1077 +0,0% 7,1054 7,1038 -1,4%

USD/CNH 7,1164 +0,0% 7,1153 7,1171 -3,0%

AUS/USD 0,6595 +0,1% 0,6591 0,6595 +6,5%

Bitcoin/USD 112.909,80 -2,2% 115.496,40 115.530,00 +22,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,78 61,98 -0,3% -0,20 -13,3%

Brent/ICE 66,43 66,68 -0,4% -0,25 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.737,16 3.685,10 +1,4% 52,07 +40,4%

Silber 43,91 43,09 +1,9% 0,82 +49,2%

Platin 1.206,28 1.198,37 +0,7% 7,91 +36,9%

Kupfer 4,63 4,63 -0,0% 0,00 +12,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 13:01 ET (17:01 GMT)