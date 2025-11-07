DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.951 -0,5%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,60 +0,1%Gold4.004 +0,7%
NVIDIA im Fokus
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Freitagabend im Minus

07.11.25 20:23 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Freitagabend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 185,20 USD ab.

NVIDIA Corp.
Aktien
NVIDIA Corp.
161,40 EUR -1,20 EUR -0,74%
Um 20:08 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 185,20 USD ab. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 178,92 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 35.602.434 NVIDIA-Aktien.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Bei einem Wert von 86,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 53,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2025 mit 0,030 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,040 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 207,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,54 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen