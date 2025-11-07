NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Freitagabend im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 185,20 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 185,20 USD ab. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 178,92 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 35.602.434 NVIDIA-Aktien.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Bei einem Wert von 86,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 53,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2025 mit 0,030 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,040 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 207,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,54 USD fest.

