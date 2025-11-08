DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin88.318 -1,2%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Directors' Dealings

Umbau im Depot: So bewegt ein in enger Beziehung die Smartbroker-Aktie

08.11.25 08:01 Uhr

Smartbroker rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Smartbroker Holding AG
11,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 05.11.2025 wurden bei Smartbroker Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Der Handel wurde am 07.11.2025 gemeldet. AKD Private Equity GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Smartbroker-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 05.11.2025 20.000 Aktien zu je 11,90 EUR erworben. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der Smartbroker-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 11,50 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Smartbroker-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 11,40 EUR. Die Marktkapitalisierung von Smartbroker beläuft sich aktuell auf 192,15 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 16.781.300 beziffert.

Am 12.12.2024 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Vorstand, Kolbinger, André, erwarb 20.004 Papiere zu jeweils 9,29 EUR.

Redaktion finanzen.net

