Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach

EQS-NVR: Zalando SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS-Adhoc: Zalando SE: Adjustment of guidance for the 2025 financial year taking into account the strategic combination with ABOUT YOU

EQS-DD: Zalando SE: David Schröder, Acquisition of 28070 shares in Zalando SE through the exercise of virtual options from the option program Long-Term Incentive 2019

EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

