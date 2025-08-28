DAX 23.931 -0,5%ESt50 5.367 -0,6%Top 10 Crypto 15,55 -2,2%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 94.196 -2,2%Euro 1,1668 -0,1%Öl 68,03 -0,4%Gold 3.407 -0,3%
Smartbroker Aktie

11,55 EUR +0,40 EUR +3,59 %
STU
Marktkap. 183,76 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN A2GS60

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A2GS609

Warburg Research

Smartbroker Kaufen

11:19 Uhr
Smartbroker Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Smartbroker Holding AG
11,55 EUR 0,40 EUR 3,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die Smartbroker Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz um 26,6 Prozent auf 32,3 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA sei hingegen wegen Anlaufkosten im Rahmen der Neukundenakquise auf 0,1 Mio. Euro (HJ 2024: 2,9 Mio. Euro) gefallen, habe damit aber über den Erwartungen von Warburg gelegen. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 16,50 (zuvor: 14,00 Euro) und das Rating auf „Kaufen“ an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.08.2025, 11:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 29.08.2025 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. 

Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A2GS609.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Smartbroker kaufen

Unternehmen:
Smartbroker Holding AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
16,50 €
Rating jetzt:
kaufen		 Kurs*:
11,75 €		 Abst. Kursziel*:
40,43%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
11,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
Analyst Name:
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Smartbroker Holding AG

11:19 Smartbroker kaufen Warburg Research
05.03.25 Smartbroker kaufen Warburg Research
30.10.24 Smartbroker kaufen Warburg Research
13.03.24 Smartbroker Halten Warburg Research
15.09.23 Smartbroker Halten Warburg Research
mehr Analysen

