EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Weitere Anpassung der Gesamtjahresprognose

27.11.25 11:28 Uhr
EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis
Smartbroker Holding AG: Weitere Anpassung der Gesamtjahresprognose

27.11.2025 / 11:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Weitere Anpassung der Gesamtjahresprognose

 

Berlin, 27. November 2025 – Nachdem der Vorstand der Smartbroker Holding AG mit Mitteilung vom 5. September 2025 seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erhöht hat, kam es auch im weiteren Jahresverlauf im Bereich Brokerage zu einer deutlichen Zunahme der Trades je Kunde, was erneut zu mehr Trades als geplant geführt hat.

 

Vor diesem Hintergrund passt der Vorstand die Gesamtjahresprognose noch einmal an und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr einen Umsatz auf Gruppenebene in einer Spanne von € 65 bis 70 Mio. (bisher: € 60 bis 66 Mio.).

Hinsichtlich des operativen EBITDA* erwartet der Vorstand nunmehr ein Ergebnis von  € -1,5 bis 1,5 Mio. (bisher € -3 Mio. und € 0 Mio.), da die höheren Umsatzerlöse nicht mehr vollständig im Geschäftsjahr 2025 zur Ausweitung der Marketingaktivitäten für die Neukundengewinnung im Transaktionsbereich genutzt werden können. Im Bereich Transaktionen erwartet der Vorstand weiterhin ca. 80.000 Neukunden für den Smartbroker+.

 

 

Die Kennzahl EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.

Mitteilende Person: André Kolbinger (Vorstandsvorsitzender)

 

 



Ende der Insiderinformation

27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Smartbroker Holding AG
Ritterstraße 11
10969 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382
Fax: +49 (0)30 20 456 500
E-Mail: info@smartbroker-holding.de
Internet: www.smartbroker-holding.de
ISIN: DE000A2GS609
WKN: A2GS60
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2236818

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2236818  27.11.2025 CET/CEST

