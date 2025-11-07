DAX23.555 -0,8%Est505.571 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1582 +0,3%Öl63,54 -0,1%Gold3.992 +0,4%
Notierung im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA büßt am Freitagnachmittag ein

07.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 183,96 USD.

Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 183,96 USD abwärts. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 182,09 USD nach. Mit einem Wert von 184,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 9.825.695 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,15 USD. 15,32 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 86,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 112,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 207,14 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,74 Mrd. USD im Vergleich zu 30,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2026 wird am 19.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

