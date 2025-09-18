Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag gesucht

Roche im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 264,40 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 11:48 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 265,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 373.803 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. 18,68 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 12,29 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,89 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,99 CHF je Aktie.

