Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Roche Aktie

280,05 EUR +0,70 EUR +0,25 %
FSE
261,10 CHF +0,70 CHF +0,27 %
SWX
Marktkap. 220,47 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

JP Morgan Chase & Co.

Roche Underweight

13:36 Uhr
Roche Underweight
Roche AG (Genussschein)
280,05 EUR 0,70 EUR 0,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem milliardenschweren Zukauf auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Die Übernahme des auf Medikamente zur Behandlung von Leber- und kardiometabolischen Erkrankungen spezialisierten US-Biopharmaunternehmens 89bio für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar sei strategisch sinnvoll, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Underweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
261,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-11,94%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
261,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,91%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
275,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

13:36 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.25 Roche Buy UBS AG
01.09.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 Roche Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

