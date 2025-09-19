DAX23.535 -0,6%ESt505.443 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.022 -0,2%Nas22.386 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1681 -0,5%Öl68,92 -0,2%Gold3.735 ±-0,0%
Neuausrichtung

Starbucks-Aktie volatil: Filialschließungen und Stellenabbau angekündigt

25.09.25 17:06 Uhr
Starbucks schließt Filialen und baut Stellen ab - der neue Plan für die Zukunft! Wie die Aktie an der NASDAQ reagiert | finanzen.net

In einem internen Memo hat Starbucks-CEO Brian Niccol tiefgreifende Veränderungen angekündigt. Der Konzern setzt auf eine Neuausrichtung und konzentriert seine Ressourcen auf rentable Standorte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Starbucks Corp.
71,96 EUR -0,74 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Starbucks schließt Filialen, die die finanziellen oder atmosphärischen Erwartungen nicht erfüllen
• Zahl der unternehmenseigenen Standorte in Nordamerika wird im Geschäftsjahr 2025 um etwa 1 Prozent sinken
• Zudem werden rund 900 Stellen in nicht-filialbezogenen Funktionen gestrichen

Wer­bung

Starbucks-CEO Brian Niccol informierte in einer Mitteilung auf der Konzernwebsite über geplante Umstrukturierungen als Teil des "Back to Starbucks"-Plans. Das Unternehmen hat eine Überprüfung seines Filialportfolios in Nordamerika abgeschlossen und entschieden, Standorte zu schließen, die die angestrebte physische Umgebung nicht bieten können oder deren finanzielle Performance unzureichend ist.

Nach Angaben des Unternehmens, das im vergangenen Jahr bereits zahlreiche neue Standorte eröffnet hat, wird die Gesamtzahl der unternehmenseigenen Kaffeehäuser in Nordamerika im Geschäftsjahr 2025 um rund 1 Prozent zurückgehen. Am Ende des Geschäftsjahres wird Starbucks in den USA und Kanada über insgesamt nahezu 18.300 Standorte verfügen, die entweder unternehmenseigen oder lizenziert sind. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2026 plant das Unternehmen, die Anzahl der unternehmenseigenen Filialen wieder zu erhöhen. Zudem sollen in den nächsten zwölf Monaten über 1.000 Standorte modernisiert und aufgewertet werden.

Stellenabbau ausgemachte Sache

Zusätzlich zu den Filialschließungen kündigte Starbucks einen weiteren Abbau von nicht-filialbezogenen Stellen und Ausgaben an. Dies beinhaltet die Streichung von rund 900 bestehenden Positionen und die Schließung vieler offener Stellen. Von diesen Maßnahmen betroffene Mitarbeiter sollen am Freitag benachrichtigt werden. Den betroffenen Angestellten werden umfassende Abfindungen und Unterstützungspakete angeboten.

Wer­bung

So reagiert die Starbucks-Aktie

Für die Starbucks-Aktie zeichnet sich ein wankelmütiger Handelstag ab. Schon kurz nach Mitteilung pendelte das Papier im vorbörslichen NASDAQ-Handel zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her. Nach offiziellem Börsenstart steht zeitweise ein Verlust von 1,03 Prozent auf 83,41 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Starbucks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, JStone / Shutterstock.com

