Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Roche

So bewegt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 261,40 CHF ab.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 261,40 CHF abwärts. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 261,20 CHF. Bei 265,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 100.807 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,29 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,90 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 280,90 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,96 CHF fest.

