DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.188 -0,2%Nas22.463 -0,5%Bitcoin96.753 +2,0%Euro1,1739 -0,7%Öl68,93 +1,7%Gold3.742 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt leicht im Pllus -- uniQure mit Durchbruch bei Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD, Disney im Fokus
Top News
Winklevoss-Zwillinge: Bitcoin könnte eine Million US-Dollar erreichen Winklevoss-Zwillinge: Bitcoin könnte eine Million US-Dollar erreichen
Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Aktien Schweiz schwach - Konjunkturprognose gesenkt

24.09.25 18:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
59,80 CHF -0,94 CHF -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Clariant AG (N)
7,54 CHF -0,06 CHF -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.234,00 CHF -35,00 CHF -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
524,60 CHF -14,40 CHF -2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
71,28 CHF -0,34 CHF -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
97,83 CHF 0,31 CHF 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.050,50 CHF -29,50 CHF -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
259,90 CHF -5,30 CHF -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
571,00 CHF 1,00 CHF 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leichter tendiert und sich im europäischen Vergleich weit hinten eingereiht. Dazu dürfte die Prognose der Konjunkturforschungsstelle (KOF) beigetragen haben. Demnach haben sich die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft merklich verschlechtert, vor allem wegen des US-Zollschocks von Anfang August. Die KOF korrigierte ihre Wachstumsprognose für 2026 deutlich nach unten auf 0,9 Prozent, verglichen mit 1,5 Prozent noch im Sommer.

Wer­bung

Der SMI verlor 1,0 Prozent auf 11.979 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und nur 2 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,9 (Dienstag: 15,28) Millionen Aktien.

Passend zu den eingetrübten Prognosen für die Wirtschaft schlugen sich die Aktien weniger zyklischer Unternehmen noch am besten. Dazu gehörten mit Novartis (+0,3%) und Nestle (-0,5%) zwei Schwergewichte im SMI. Roche gaben dagegen mit 2,0 Prozent deutlicher nach. Swisscom stiegen um 0,2 Prozent. Sie gelten ebenfalls als defensiv und weniger konjunkturabhängig. Am SMI-Ende rangierten Partners Group (-2,7%) und Lonza (-2,7%).

Für Alcon ging es um 1,5 Prozent südwärts. Der Augenheilkundekonzern stößt bei der geplanten Übernahme des US-Unternehmens Staar auf Gegenwehr. Der Staar-Großaktionär Broadwood lehnt die Übernahme ab mit der Begründung, dass "die vorgeschlagene Transaktion das Ergebnis eines ungünstigen Zeitpunkts, eines fehlerhaften Verfahrens und erheblicher Interessenkonflikte ist". Unter dem Strich dürfte es Broadwood aber um ein höheres Gebot gehen, denn, so Broadwood, die Transaktion schaffe weniger Wert als Alternativen.

Wer­bung

Im Chemiesektor verloren Givaudan 1,1 und Clariant 0,8 Prozent. Laut den Analysten der Deutschen Bank zieht sich der Abschwung in der europäischen Chemiebranche hin. Sie senkten deswegen die Kursziele für eine Reihe von Branchenunternehmen, darunter auch Givaudan und Clariant.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 12:05 ET (16:05 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alcon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alcon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen