Aktien Schweiz schwach - Konjunkturprognose gesenkt

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leichter tendiert und sich im europäischen Vergleich weit hinten eingereiht. Dazu dürfte die Prognose der Konjunkturforschungsstelle (KOF) beigetragen haben. Demnach haben sich die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft merklich verschlechtert, vor allem wegen des US-Zollschocks von Anfang August. Die KOF korrigierte ihre Wachstumsprognose für 2026 deutlich nach unten auf 0,9 Prozent, verglichen mit 1,5 Prozent noch im Sommer.

Der SMI verlor 1,0 Prozent auf 11.979 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und nur 2 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,9 (Dienstag: 15,28) Millionen Aktien.

Passend zu den eingetrübten Prognosen für die Wirtschaft schlugen sich die Aktien weniger zyklischer Unternehmen noch am besten. Dazu gehörten mit Novartis (+0,3%) und Nestle (-0,5%) zwei Schwergewichte im SMI. Roche gaben dagegen mit 2,0 Prozent deutlicher nach. Swisscom stiegen um 0,2 Prozent. Sie gelten ebenfalls als defensiv und weniger konjunkturabhängig. Am SMI-Ende rangierten Partners Group (-2,7%) und Lonza (-2,7%).

Für Alcon ging es um 1,5 Prozent südwärts. Der Augenheilkundekonzern stößt bei der geplanten Übernahme des US-Unternehmens Staar auf Gegenwehr. Der Staar-Großaktionär Broadwood lehnt die Übernahme ab mit der Begründung, dass "die vorgeschlagene Transaktion das Ergebnis eines ungünstigen Zeitpunkts, eines fehlerhaften Verfahrens und erheblicher Interessenkonflikte ist". Unter dem Strich dürfte es Broadwood aber um ein höheres Gebot gehen, denn, so Broadwood, die Transaktion schaffe weniger Wert als Alternativen.

Im Chemiesektor verloren Givaudan 1,1 und Clariant 0,8 Prozent. Laut den Analysten der Deutschen Bank zieht sich der Abschwung in der europäischen Chemiebranche hin. Sie senkten deswegen die Kursziele für eine Reihe von Branchenunternehmen, darunter auch Givaudan und Clariant.

