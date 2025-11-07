Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé wird am Freitagmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 78,20 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 78,20 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,99 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,93 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 344.069 Nestlé-Aktien.
Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,29 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,44 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,67 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.
In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 5,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
