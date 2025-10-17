DAX 24.099 +1,1%ESt50 5.645 +0,7%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.109 +2,1%Euro 1,1653 -0,1%Öl 60,87 -0,8%Gold 4.264 +0,3%
Nestlé Aktie

91,46 EUR -0,04 EUR -0,04 %
STU
84,36 CHF -0,47 CHF -0,55 %
SWX
Marktkap. 231,9 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 86 auf 90 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Hoffnungen ruhten darauf, dass Philipp Navratil als dritter Konzernchef in weniger als achtzehn Monaten die Schweizer nach fünfjähriger Durststrecke auf Kurs bringe, schrieb Warren Ackerman am Freitag. Die Zeichen seien aktuell vielversprechend. Der Experte erwartet allerdings noch mehr Details, wie genau das organische Wachstum nachhaltig angetrieben werden soll. Es gebe noch eine Menge Arbeit für Navratil./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 05:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 05:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

