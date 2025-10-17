Nestlé Aktie
Marktkap. 231,9 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 86 auf 90 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Hoffnungen ruhten darauf, dass Philipp Navratil als dritter Konzernchef in weniger als achtzehn Monaten die Schweizer nach fünfjähriger Durststrecke auf Kurs bringe, schrieb Warren Ackerman am Freitag. Die Zeichen seien aktuell vielversprechend. Der Experte erwartet allerdings noch mehr Details, wie genau das organische Wachstum nachhaltig angetrieben werden soll. Es gebe noch eine Menge Arbeit für Navratil./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 05:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 05:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
90,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
84,64 CHF
|Abst. Kursziel*:
6,33%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
84,36 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
6,69%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,81 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
