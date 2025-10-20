DAX 24.278 +0,1%ESt50 5.681 +0,0%MSCI World 4.344 +0,0%Top 10 Crypto 14,83 -5,1%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.943 -2,2%Euro 1,1627 -0,2%Öl 60,78 -0,3%Gold 4.300 -1,3%
International Consolidated Airlines Aktie

4,55 EUR ±0,00 EUR -0,09 %
STU
3,96 GBP ±0,00 GBP +0,03 %
LSE
Marktkap. 20,7 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

08:46 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
International Consolidated Airlines S.A.
4,55 EUR 0,00 EUR -0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Die anlaufende Quartalsberichtssaison dürfte für alle Fluggesellschaften außer Ryanair rückläufige Ticketpreise belegen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei der Lufthansa sieht er die größten Risiken für die Durchschnittserlöse. Der Blick auf einige US-Airlines lasse aber hoffen, dass sich die Trends im Schlussquartal wieder verbesserten. IAG bleibt Irvings Favorit. Das Passagierwachstum an Europas Flughäfen werde nach der starken Sommernachfrage wohl nachlassen. Aeroports de Paris und Aena litten unter der heimischen Schwäche. Der Experte bevorzugt Fraport, auch gegenüber Flughafen Zurich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,53 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
3,96 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,12 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

08:46 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09.10.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07.10.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net LSE-Handel FTSE 100 fällt letztendlich
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone
finanzen.net FTSE 100 aktuell: mittags Gewinne im FTSE 100
finanzen.net FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse London: FTSE 100 zeigt sich fester
EN, TheGuardian BA stalls over paying out £220 flight compensation
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Zacks Despite Fast-paced Momentum, International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is Still a Bargain Stock
Financial Times IAG and Ryanair bosses slam ‘continuous’ French strikes as ‘impossible’ for airlines
Zacks Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock Undervalued Right Now?
Financial Times China poised to benefit as blackout risk rises from Iberia to Siberia
Zacks Fast-paced Momentum Stock International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is Still Trading at a Bargain
FOX Business ‘I felt violated': New mom alleges British Airways attendant lifted her nursing cover mid-flight
