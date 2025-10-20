BNP Paribas Aktie
Marktkap. 76,27 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach einem verlorenen Rechtsstreit auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Initiative des Geldhauses, eine Telefonkonferenz abzuhalten, begrüße sie, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin geht jedoch davon aus, dass es einige Zeit dauern wird, bis die finanziellen Auswirkungen der Sammelklage dreier US-Musterkläger von insgesamt 23.000 Klägern erkennbar seien./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 11:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 11:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
67,55 €
|Abst. Kursziel*:
42,12%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
68,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,97%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|20.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|20.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|20.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|13.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.