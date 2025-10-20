DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.346 +0,0%Top 10 Crypto 15,57 -0,3%Nas 22.978 -0,1%Bitcoin 96.608 +1,7%Euro 1,1604 -0,4%Öl 61,29 +0,6%Gold 4.118 -5,5%
BNP Paribas Aktie

68,10 EUR -1,65 EUR -2,37 %
STU
67,55 EUR -2,12 EUR -3,04 %
GVIE
Marktkap. 76,27 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

RBC Capital Markets

BNP Paribas Outperform

20:21 Uhr
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
68,10 EUR -1,65 EUR -2,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach einem verlorenen Rechtsstreit auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Initiative des Geldhauses, eine Telefonkonferenz abzuhalten, begrüße sie, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin geht jedoch davon aus, dass es einige Zeit dauern wird, bis die finanziellen Auswirkungen der Sammelklage dreier US-Musterkläger von insgesamt 23.000 Klägern erkennbar seien./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 11:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 11:29 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
67,55 €		 Abst. Kursziel*:
42,12%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
68,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,97%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

20.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
13.10.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
09.10.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
19.09.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
16.09.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
mehr Analysen

