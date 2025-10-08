FTSE 100 aktuell: mittags Gewinne im FTSE 100

FTSE 100-Performance im Fokus

FTSE 100-Handel heute.

Um 12:07 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,55 Prozent auf 9.535,90 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,759 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9.483,56 Punkte an der Kurstafel, nach 9.483,58 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 9.483,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9.540,71 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,471 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 08.09.2025, den Stand von 9.221,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2025, wurde der FTSE 100 mit 8.854,18 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8.190,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9.540,71 Punkten. Bei 7.544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 3,28 Prozent auf 27,68 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,52 Prozent auf 0,85 GBP), Fresnillo (+ 2,24 Prozent auf 23,52 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,12 Prozent auf 3,98 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,98 Prozent auf 177,35 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Intermediate Capital Group (-4,58 Prozent auf 21,68 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,74 Prozent auf 69,25 GBP), RS Group (-2,09 Prozent auf 5,49 GBP), Segro (-2,07 Prozent auf 6,54 GBP) und Croda International (-1,74 Prozent auf 28,22 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 55.238.367 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,524 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die WPP 2012-Aktie hat mit 5,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

