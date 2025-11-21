AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken AstraZeneca am Freitagmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 136,24 GBP.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 136,24 GBP. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 135,08 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,08 GBP. Zuletzt wurden via London 404.367 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2025 markierte das Papier bei 138,84 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,86 GBP aus.

Am 06.11.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,22 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,71 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,27 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,43 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

