AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 137,06 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 137,06 GBP. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 137,88 GBP. Mit einem Wert von 136,04 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 403.504 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 138,84 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 30,15 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,46 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,25 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AstraZeneca-Aktie bei 145,86 GBP.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 06.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,71 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,98 Prozent auf 11,27 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,43 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung