AstraZeneca Aktie
Marktkap. 219,58 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15163 auf 15504 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma lobte am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts des qualitativ gute Umsatzwachstum. Auch die Wirkstoffpipeline liefere weiter Erfolge. Astrazeneca bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
155,04 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
128,66 £
|Abst. Kursziel*:
20,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
128,50 £
|Abst. Kursziel aktuell:
20,65%
|
Analyst Name:
Rajan Sharma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
